В Офисе президента прокомментировали прошедшую в Берлине встречу политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата, в которой принял участие Андрей Ермак. У Зеленского назвали обсуждения непростыми, но конструктивными.

Отчет о встрече опубликован на сайте главы государства.

Как отметили в Офисе, консультации длились более шести часов. Во время них советники лидеров Нормандской четверки обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых главами Германии, Франции, Украины и России во время саммита в Париже в декабре 2019 года.

В частности, стороны коснулись всех вопросов повестки дня - от безопасности до гуманитарных.

"Дискуссия была непростой, но конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности и необходимость усиления безопасности составляющей договоренностей. Андрей Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе", - говорится в сообщении.

Во встрече также участвовала спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Хайди Грау.

В дискуссии был объявлен перерыв, ее продолжение состоится в пятницу, 22 января.

Ранее "Страна" приводила отзыв о встрече в Берлине Дмитрия Козака.

Мы также сообщали о недавнем телефонном разговоре Путина и Меркель, которые обсудили Минские соглашения.