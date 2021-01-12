В Министерстве здравоохранения заявили, что до марта 2022 года в Украине намерены вакцинировать 20 миллионов граждан.

Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в эфире "24 канала" во вторник, 12 января.

В частности, он заявил, что согласно социологическим опросам, около 50-55% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса.

"Поверьте, медлить никто не будет. Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года — в первом квартале 2022 года", - добавил министр.

Позже он также рассказал, что министерство будет способствовать развитию коммерческого рынка вакцин от коронавируса Covid-19.

"Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно, как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, что в Украине могут ввести свидетельства о вакцинации от коронавируса. В частности, во время пандемии многие страны, в том числе и Украина, установили дополнительные требования при пересечении госграницы.

Также "Страна" сообщала, что глава МОЗ считает, что есть все основания продлить локдаун в Украине после 24 января. Одна из причин этого - эпидемия гриппа, которая может создать дополнительную нагрузку на медицинскую систему.