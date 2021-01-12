В городе Новомосковск Днепропетровской области автомобиль Volkswagen после столкновения с Daewoo вылетел на тротуар, где в этот момент стояли люди, в результате чего травмы получила 2-летняя девочка.

Однако врач в городской больнице отказался оказать ей первую медицинскую помощь, сообщает Информатор.

Авария произошла примерно в 10:00 на перекрестке улиц Сучковой и Зины Белой.

"Предварительно установлено, что водитель Daewoo, военнослужащий одной из военных частей ВСУ, во время поворота налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Polo, который двигался ему навстречу. Удар пришелся на водительскую сторону Volkswagen. Автомобиль отлетел на тротуар, где стояли люди. Ребенок 2018 года получил травмы", – сообщает издание.

Девочку привезли в городскую больницу, которая находится неподалеку от места аварии, но врач отказался оказывать ей медицинскую помощь.

После отказа врача, ребенка повезли в Новомосковскую центральную районную больницу. Через несколько минут после того, как ее передали медикам, девочка умерла.

Мэр Новомосковска Сергей Резник заявил, что врача уже уволили.

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