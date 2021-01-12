В зоопарке в Сан-Диего (Калифорния, США) несколько горилл заразились коронавирусом. Это первый известный ученым случай заражения таких приматов новым коронавирусом в США, а, возможно, и в мире.

Сюжет об инфицированных обезьянах снял телеканал Global News.



Две гориллы из восьми, живущих вместе в этом парке, начали кашлять. Сотрудники взяли на анализ образцы их помета, и в них нашли коронавирус SARS-CoV-2. Сколько именно горилл заразилось, пока неясно. Их продолжают содержать вместе под наблюдением.

Также непонятно, от кого приматам передалась зараза. Скорее всего, от сотрудника зоопарка, у которого недавно подтвердился COVID-19, но протекал он бессимптомно. Тем не менее, с гориллами он работал только в маске.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил на пресс-конференции 11 января, что как минимум у двух горилл выявлено заражение, а всего симптомы респираторного заболевания проявились у трех животных.

Если не считать небольших запоров и кашля, гориллы чувствуют себя хорошо и не отказываются от пищи и воды, заявила гендиректор парка Лиза Петерсон. По ее словам, в зоопарке надеются, что обезьяны полностью выздоровеют.

В связи с изучением вируса SARS-CoV-2 не раз возникали вопросы о возможности передачи вируса между представителями разных видов. В частности, высказывалась гипотеза, что он перешел к человеку от летучей мыши.

В нескольких странах были подтверждены случаи, когда домашние кошки и собаки заражались коронавирусом от хозяев. Также "корону" диагностировали у норок - как содержащихся на фермах, так и диких.