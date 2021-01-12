В городе Виноградов, что в 100 километрах от Ужгорода Закарпатской области, во время конфликта на дискотеке парню откусили часть уха. Сейчас пострадавший ищет свидетелей нападения.

Об этом в Facebook сообщил местный житель Сергей Волошин.

По его словам, конфликт произошел на ночной дискотеке. Конфликт во время мероприятия закончился потерей части тела для одного из ее участников. Сейчас пострадавший ищет очевидцев происшествия, так как надежды на решение вопроса при помощи правоохранительных органов у них нет.

Тем временем в пресс-службе полиции Закарпатской области подтвердили, что к ним поступила информация об инциденте.

"Это произошло 2 января. В полицию поступило сообщение из медучреждения. В тот же день было открыто уголовное производство и были внесены сведения о преступлении в ЕРДР. Сразу была назначена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы установить степень тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас мы ждем выводов медицинского эксперта, для того чтобы правильно квалифицировать событие. Это будут или легкие телесные повреждения или тяжелые - все будет зависеть от выводов экспертизы", - рассказала спикер Нацполиции Закарпатской области Анна Дан в комментарии ТСН.

В полиции уже есть подозреваемые, и как только будут готовы результаты экспертизы, им сообщат о подозрении в совершении преступления.

Ранее мы писали о том, как в одном из супермаркетов Москвы покупатель откусил часть уха грузчику, который вмешался в его ссору с охранником.

Напомним, недавно в Соломенском районе Киева полиция задержала местного жителя, который за одну ночь откусил палец собственному отцу, избил еще одного мужчину лопаткой для обуви, разбил окно жилого дома собакой и напал на 66-летнюю женщину.