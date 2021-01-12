За минувший 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП. Из них 26 140 аварий завершились травмами участников (при этом были ранены 31 974 человека), а 3 541 - гибелью.

Статистику привел в Фейсбук первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

По данным полиции, основными причинами ДТП с погибшими и травмированными, которые были совершены в течение 2020 года, стали:

превышение безопасной и установленной скорости движения;

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда перекрестков;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

несоблюдение дистанции.

За год произошло 7 641 ДТП с погибшими и травмированными пешеходами. Они унесли жизни 1 198 человек, 6 959 людей в них получили увечья.

Также произошло 4 432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли и 3 957 - травмированы.

1 768 ДТП случилось с участием велосипедистов. В них погибли 235 человек и 1 610 были травмированы.

Как писала "Страна", в 2019 году аварий было немного меньше - 160 675.

Мы также сообщали, сколько за прошлый год случилось пьяных ДТП.