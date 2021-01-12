В России, по дороге из Правдинска в Калининград, водитель автобуса переключал передачи предметом, похожим на швабру. Двигатель автобуса при этом издавал страшный скрежет.

Соответствующее видео публикуют пользователи социальных сетей.

В частности, ситуация произошла во время рейса автобуса №173 во вторник, 12 января.

"Несмотря на то, что я атеист, ехала и молилась, чтобы сцепление совсем не навернулось", - прокомментировал видео его автор.

Как принято, мнения просмотревших ролик разделились. Многие выразили поддержку находчивому водителю, которые сумел найти способ справиться с поломкой и доставил пассажиров в пункт назначения.

Позже стало известно, что сотрудники ГИБДД оперативно отреагировали на появление ролика и сообщили, что "занимаются" вопросом.



"Сотрудники полиции начали проверку спустя 10 минут после того, как видео появилось в одном из пабликов в интернете, в настоящее время выясняются все обстоятельства", - приводит данные областного управления ГИБДД "РИА" Новости.



Напомним, что водитель школьного автобуса с детьми потерял сознание под Полтавой и въехал в столб. В автобусе находились девять детей и четверо взрослых.

Также "Страна" сообщала, что в киевском автобусе карманники вытащили у сотрудника полиции удостоверение и жетон. Заметив кражу, полицейский сразу же обратился к коллегам из местного управления полиции, однако задержать карманников не удалось.