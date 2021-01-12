В пятницу Россия возобновит строительство своего газопровода "Северный поток-2", как ранее и прогнозировалось. Строительство будет идти на последнем - датском участке (работы на немецком участке были закончены еще до нового года). Полностью строительство трубопровода планируют завершить через 4 месяца.

Об этом сообщает The Financial Times.

По данным издания, группа "Газпром" 15 января, приступит к прокладке трубопровода на участке Балтийского моря, находящемся под управлением Дании, несмотря на санкции Вашингтона, направленные на срыв проекта, финансируемого пятью крупнейшими энергетическими компаниями Европы.

США, поддерживаемые Польшей и другими восточными государствами ЕС, заявляют, что трубопровод - это политический проект, направленный на усиление зависимости Европы от Москвы и обход уже существующих трубопроводов через Украину. Россия и Германия же заверяют, что это чисто коммерческая инициатива, призванная удовлетворить будущий рост спроса на газ в Европе.

Трубопровод стоимостью 9,5 млрд евро долгое время был одним из наиболее горячо обсуждаемых геополитических вопросов в Европе и ориентиром для отношений между Москвой и странами ЕС.

Но решение администрации Дональда Трампа ввести санкции против него, одновременно способствуя экспорту собственного газа в Европу, вызвало ожесточенные споры по поводу права Европы выбирать самой направления энергопоставок.

Санкции задержали строительство трубопровода и отодвинули первоначально запланированную дату открытия в середине 2020 года.

"Санкции США задержат запуск проекта, но не остановят его завершение. В конечном итоге Москва с помощью Берлина найдет способы обойти санкции", - сказала The Financial Times Наз Масрафф, сотрудница консалтинговой компании по вопросам рисков Eurasia Group.

Работы на трубопроводе протяженностью 1230 км были остановлены в декабре 2019 года, когда швейцарская трубоукладочная компания Allseas отказалась от проекта, чтобы избежать санкций США. При этом было завершено строительство 94% трубопровода. Это вынудило "Газпром" найти и подготовить собственные суда для укладки оставшихся 120 км на дно.

В заявлении энергетического агентства Дании говорится, что оно получило необходимые документы для утверждения возобновления укладки труб начиная с 15 января.

"Газпром" будет использовать судно-трубоукладчик Fortuna и два вспомогательных корабля, способных прокладывать около 1 км трубы в день. Это может привести к завершению строительства примерно за четыре месяца, в зависимости от погодных условий.

Новые санкции США, принятые в этом месяце, распространяются на компании, которые страхуют и сертифицируют работы по укладке труб, что еще больше осложняет усилия "Газпрома". DNV GL, норвежская компания по оценке рисков, уже заявила, что прекратила все инспекционные мероприятия, связанные с трубопроводом, и не сможет подтвердить его завершение.

Трубопровод проходит рядом с уже действующим "Северным потоком - 1" и добавит еще 55 млрд кубометров газа в год.

Хотя трубопровод полностью принадлежит "Газпрому", половина его стоимости была оплачена пятью компаниями ЕС: Shell, Uniper, OMV, Wintershall и Engie. Его также твердо поддерживал Берлин.

Представитель министерства иностранных дел Германии заявил Financial Times: "Северный поток - 2" - это коммерческий проект, которым управляет консорциум, состоящий из частных компаний. По нашей информации, разрешение на строительство, необходимое для прокладки трубопровода, выдано".

Масрафф заявила, что избранный президент США Джо Байден, вероятно, будет более открыт для компромисса, учитывая его желание восстановить отношения с Европой, которые пострадали при Трампе.

"Байден будет гораздо более чувствителен, чем Трамп, к позиции Европы и особенно Германии в связи с "Северным потоком - 2" в контексте укрепления трансатлантических связей. Санкции, скорее всего, будут использоваться в качестве рычага для сотрудничества с правительством Германии в отношении ограничений для ввода трубопровода в эксплуатацию, а также будут учтены опасения Вашингтона по поводу Украины", - сказала она.

Как писала "Страна", 6 января судно-трубоукладчик "Северного потока - 2" вернулось к месту строительства газопровода возле Дании.

Мы также сообщали, что в Германии одобрили создание фонда для обхода санкций против достройки "Северного потока-2".