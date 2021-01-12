Количество полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием в 2020 году, составляет 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем за двенадцать месяцев 2019 года.

Об этом информирует пресс-служба госпредприятия.

"В воздушном пространстве, которое находится под ответственностью Украины, в 2020 году было, в частности, осуществлено 21 102 внутренних полета (на 31,5% меньше по сравнению с 2019 годом), 68 870 международных полетов (на 57,7% меньше) и 52 075 транзитных полетов (на 63,2% меньше)", - говорится в сообщении.

Украинские авиакомпании за прошлый год выполнили 49 733 полета, что на 54,7% меньше, чем за 2019. Иностранные авиакомпании совершили 92314 полетов, что на 59,1% меньше.

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в течение 2020 года выглядит следующим образом:

январь - 21 503 рейса (+6,8% по сравнению соответствующим периодом 2019);





февраль - 19 982 рейса (+10,4%);





март - 13 323 рейса (-37,5%);





апрель - 2 370 рейсов (-90,2%);





май - 3 237 рейсов, (-89,2%);





июнь - 4 584 рейса, (-87,1%);





июль - 12 195 рейсов (-68,3%);





август - 16 690 рейсов, (-56,3%);





сентябрь - 14 959 рейсов, (-56,6%);





октябрь - 13 041 рейс, (-56,4%);





ноябрь - 9910 рейсов, (-56,7%);





декабрь - 10253 рейса (-53,8%).

Таким образом можно увидеть, что тренд на сокращение количество полетов начался в марте, когда по всему миру начали вводить жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса (вплоть до закрытия границ). Понемногу число рейсов увеличивалось уже с мая.

Ранее всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) заявил, что около 75 миллионов рабочих мест в сфере туризма могут исчезнуть из-за эпидемии коронавируса.

В свою очередь авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявила, что с января по декабрь 2020 года перевезла 1,787 млн пассажиров, что в четыре раза меньше результата за 2019 год (около 8 млн пассажиров).