Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который представлял сегодня российскую сторону на встрече советников лидеров Нормандской четверки по Донбассу, заявил, что режим прекращения на Донбассе "худо-бедно соблюдается".

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

"Режим прекращения огня в Донбассе худо-бедно соблюдается, силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством", - считает Козак.

Он добавил, что в настоящее время "нет ощущения", что боевые действия со стороны Украины могли бы быть возобновлены.

Ранее российский представитель также отметил, что по итогам встречи "похвастаться нечем", в то же время стороны "обменялись мнениями по всем аспектам урегулирования".

Напомним, накануне сегодняшней встречи на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Инцидент произошел в понедельник, 11 января, около 15:30 в районе населенного пункта Пески, в результате обстрела со стороны противника.