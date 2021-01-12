Палата представителей Конгресса США во вторник вечером по местному времени (в ночь на среду по Киеву) рассмотрит резолюцию с призывом конгрессменов к вице-президенту Майку Пенсу. Пенса побуждают воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США и отстранить от власти Дональда Трампа.

Расписание заседания Палаты опубликовал телеканал CBS News.

Согласно распорядку, члены Палаты соберутся в 18:00 по местному времени (01:00 по Киеву в среду), чтобы рассмотреть правила по внесенной резолюции. Голосование по резолюции начнется около 19:30 по местному времени (02:30 по Киеву в среду), затем последуют дебаты. Окончательное голосование запланировано на 22:30 по местному времени (05:30 по Киеву).

Таким образом, результаты голосования по резолюции станут известны к утру среды по киевскому времени.

Как отмечает телеканал, у Пенса будет 24 часа на то, чтобы ответить в случае одобрения резолюции Палатой представителей.

Упомянутую резолюцию внесли в Палату представителей в понедельник, однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что срыв республиканцами принятия резолюции ни много ни мало угрожает безопасности США.