В Берлине, во вторник вечером, 12 января, завершились переговоры по Донбассу в рамках встречи Нормандской четверки на уровне советников Украины, России, Германии и Франции.

Об этом информирует "РИА Новости".

Переговоры начались в 14:00 по Киеву и длились более шести часов. С украинской стороны участвовал глава Офиса президента Андрей Ермак, а с российской - заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Первым дал краткий комментарий российский представитель. По его словам по итогам встречи "похвастаться нечем", в то же время стороны "обменялись мнениями по всем аспектам урегулирования". При этом Козак сказал, что встреча была в какой-то степени полезной.

Окончательных решений представители стран Нормандской четверки не нашли, но договорились встретиться еще через 2 недели.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что за выполнение договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе, которые были достигнуты в Париже в 2019 году, в Украине пока никто не брался.

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