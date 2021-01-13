По состоянию на утро среды, 13 января, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 6 409 человек.

Напомним, что вчера, 12 января, в стране было выявлено 5 116 новых случаев заражений.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 1 130 839 человек. Выздоровело за последние сутки 14 503 пациента (всего с начала пандемии - 826 871 человек - Ред.).

Госпитализированы за сутки 2 564 человекп. Среди новых зараженных 187 детей и 367 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (906 человек), Запорожской области (529), Одесской области (513), Полтавской области (356) и Харьковской области (521).

Ранее "Страна" сообщала, что вирусолог предупредил об угрозе импотенции после перенесенного коронавируса.

Также мы рассказывали, что Кулеба выступает против использования российской вакцины от коронавируса, даже если она будет эффективной.