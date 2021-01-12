Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в мессенджере Telegram. Это произошло 12 января - после того, как пресс-служба лидера и турецкое министерство обороны заявили, что покидают мессенджер WhatsApp из-за новых условий использования, обязывающих пользователей делиться данными с Facebook.

Интересно, что первым постом Эрдогана в "Телеге" стало его собственное и приближенных президента фото на фоне милого котика.

Ко времени написания этой заметки на канал президента успели подписаться более 55 тысяч человек, а фото с животным просмотрели 93 тысячи пользователей.

Напомним, "Страна" сообщала об уходе Эрдогана из WhatsApp.

Мы также приводили прогноз создателя Telegram Павла Дурова о том, что изменение политики WhatsApp приведет к масштабному оттоку пользователь в его мессенджер.

Также мы разбирались в ситуации с интернет-компаниями, заставившей пользователей менять площадки общения.