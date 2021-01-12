Сторонники действующего главы США Дональда Трампа планируют второй штурм Капитолия во время инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

Об этом законодателей предупредила служба безопасности Конгресса, передает The Hill со ссылкой на источник.

Сообщается, что сенаторы получили сообщения об угрозах вооруженных нападений на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда. Ряд членов Конгресса призывают американцев не приезжать в Вашингтон в день инаугурации из-за угрозы безопасности.

К охране правопорядка в Вашингтоне в день инаугурации Байдена будут привлечены не менее 15 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Там в этот момент должна была быть утверждена победа избранного главы государства, демократа Джо Байдена. В результате инцидента погибли 4 демонстранта и один полицейский. Еще один правоохранитель покончил с собой, однако неизвестно, связано ли это со штурмом здания Конгресса. Уже 7 января сенаторы и члены палаты представителей утвердили победу Байдена на президентских выборах.

После этих событий демократы в Палате представителей инициировали уже вторую за каденцию Трампа процедуру импичмента, обвиняя его в подстрекательстве толпы к мятежу. Голосование по этому вопросу состоится в среду, 13 января.

Также в Палату представителей Конгресса США в понедельник внесли резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Трампа. До конца его срока осталось восемь дней. 20 января состоится инаугурация демократа Джо Байдена. Американские эксперты не исключают повторения массовых беспорядков в этот день.