12 января, в день рождения основоположника космонавтики Сергея Королева, Государственное космическое агентство Украины вспомнило о дате вечером, опубликовав пост задним числом.

Это произошло после того, как официальный Twitter-аккаунт Украины уже успел поспорить с официальным аккаунтом России из-за выдающегося конструктора.

Государственное космическое агентство Украины по состоянию на 20:00 не написало о годовщине ни на сайте, ни на странице в Facebook.

Скриншот страницы Державне космічне агентство України в Facebook по состоянию на 20:00

Позже агентство добавило пост о Сергее Королеве, но путем манипуляций с редактированием время выхода (такая опция есть на Facebook).

Пост пометили временем 13:45. При этом, если навести на время, то видно, во сколько реально была добавлена запись - в 20:02.

Скриншот страницы Державне космічне агентство України в Facebook по состоянию на 20:15

При этом текст на сайте Агентства, на который ведет ссылка со страницы в Facebook, это полная копия текста, который еще с утра опубликовал музей космонавтики имени Королева в Житомире.

В Житомире, где родился Сергей Королев, местные власти и курсанты военного института сегодня возложили цветы к его памятнику и бюсту.

Возложение цветов. Фото: Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова

Ране "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский в Twitter по случаю дня рождения ракетостроителя пригласил в Житомир Илона Маска.

А сам Маск прокомментировал памятный пост "Роскосмоса" о конструкторе.