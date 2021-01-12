В Украине вспомнили о дне рождения Королева вечером и опубликовали поздравление задним числом
12 января, в день рождения основоположника космонавтики Сергея Королева, Государственное космическое агентство Украины вспомнило о дате вечером, опубликовав пост задним числом.
Это произошло после того, как официальный Twitter-аккаунт Украины уже успел поспорить с официальным аккаунтом России из-за выдающегося конструктора.
Государственное космическое агентство Украины по состоянию на 20:00 не написало о годовщине ни на сайте, ни на странице в Facebook.
Скриншот страницы Державне космічне агентство України в Facebook по состоянию на 20:00
Позже агентство добавило пост о Сергее Королеве, но путем манипуляций с редактированием время выхода (такая опция есть на Facebook).
Пост пометили временем 13:45. При этом, если навести на время, то видно, во сколько реально была добавлена запись - в 20:02.
Скриншот страницы Державне космічне агентство України в Facebook по состоянию на 20:15
При этом текст на сайте Агентства, на который ведет ссылка со страницы в Facebook, это полная копия текста, который еще с утра опубликовал музей космонавтики имени Королева в Житомире.
В Житомире, где родился Сергей Королев, местные власти и курсанты военного института сегодня возложили цветы к его памятнику и бюсту.
Возложение цветов. Фото: Національний музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова
Ране "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский в Twitter по случаю дня рождения ракетостроителя пригласил в Житомир Илона Маска.
А сам Маск прокомментировал памятный пост "Роскосмоса" о конструкторе.