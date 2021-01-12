Во вторник, 12 января, мировые цены на нефть эталонных марок сократили прирост, но продолжают держатся около максимального уровня с февраля 2020 года на фоне надежд на принятие новых мер поддержки американской экономики.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, во вторник, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:59 по Киеву составляет $56,15 за баррель, что на $0,49 (0,88%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,6 за баррель, что на $0,35 (0,67%) выше уровня предыдущих торгов.

"Нефтяные цены следуют за более широким спросом на рисковые активы сегодня", - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

По словам эксперта, "энергетические трейдеры ищут повод покупать, поскольку макроэкономический прогноз выглядит очень позитивным после того, как мы преодолеем ближайшие несколько месяцев".

Как сообщает CNBC, избранный президент США Джо Байден в прошлую пятницу обещал новые масштабные стимулы объемом в "триллионы долларов", он намерен представить свои предложения в четверг.

Кроме того, аналитики S&P Global Platts ожидают, что данные Минэнерго США в среду покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей - до минимальных с конца марта 2020 года 481,7 млн баррелей.

Однако, при текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

"Всем известно, что при цене WTI выше $50 за баррель сланцевая добыча начинает повышаться. Трейдеры будут очень внимательно следить за данными о запасах нефти в США в ближайшие недели, чтобы понять, реализуется ли этот прогноз", - - отмечает аналитик CMC Market Asia Pacific Майкл МакКарти.

Напомним, 8 января нефть взлетела в цене до уровня февраля 2020 года. Оптимизм трейдеров связан, в частности, с сокращением добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.

Также сообщалось, что в конце 2020 года сделка между Лондоном и Брюсселем подтолкнула вверх мировые цены на нефть.