В Сумах мужчина облил свою тетю ацетоном и едва ее не поджег, однако ей удалось схватить свою внучку и закрыться от агрессивного родственника в отдельной комнате. После этого сумчанин решил поджечь всю квартиру. Вскоре правоохранители спасли пострадавших и задержали нарушителя.

Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции.

Сообщается, что экипаж патрульных получил сообщение об угрозе расправы, согласно которому заявительница просила правоохранителей срочно направить помощь в переулок Чугуевский.

"За считанные минуты стражи порядка были на месте происшествия. Первое, что они увидели - охваченный огнем дом. Вызвав спасателей, патрульные бросились внутрь, ведь там, вероятно, находились люди", - говорится в сообщении.

Сначала инспекторы вывели из дома мужчину. Он был весь черный от копоти и тяжело дышал, его передали медикам. Мужчина также рассказал, что в помещении остался маленький ребенок. Патрульные увидели женщину с ребенком на руках в окне между первым и вторым этажом. Патрульные разбили окно и помогли выбраться им из охваченной пламенем квартиры на улицу.

"Далее, с другой стороны дома стражи порядка обнаружили еще одного человека, который наблюдал за происходящим. Как выяснили патрульные, именно этот 27-летний гражданин из-за ссоры со своей тетей облил ее ацетоном. Когда же она схватила свою 3-летнюю внучку и закрылась в соседней комнате, поджег дом. Его сразу же задержали", - добавили в полиции.

После этого спасатели ликвидировали пожар в квартире, на место происшествия патрульных вызвали следственно-оперативную группу. Здоровью участников происшествия ничего не угрожало.

Напомним, недавно в одесской семье на праздновании дня рождения произошла поножовщина, погиб 49-летний мужчина. Он пришел в квартиру своей бывшей жены, чтобы отпраздновать 26-летие сына, но во время застолья произошел конфликт, который в итоге привел к убийству.

Ранее мы писали о том, как в Новой Каховке Херсонской области полиция поймала мужчину, который поджег квартиру и едва не сжег весь дом.