В среду, 13 января, во всех регионах Украины, без исключения, пройдет снег. Значительных похолоданий синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На Западе Украины температура днем будет колебать от 0 до -2, ночью похолодает до -4. Небольшой снег будет идти и днем, и ночью.

В восточных областях страны синоптики прогнозируют сильный снег, ночью температура будет -2-6, а днем -1-3.

На юге Украины днем будет 0-2, ночью -1-3. К небольшому снегу, который будет идти и днем, и ночью, в Херсонской области добавится дождь.

В Киеве и северных регионах днем будет -1-3, ночью похолодает до -3-5. Также, как и во всей Украине, ожидается снег.

Напомним, Спасатели предупредили о надвигающимся в Украину сильном снегопаде.

Также "Страна" дала рекомендации, как пережить самый холодный день в году, который ожидается в январе.