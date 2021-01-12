В Херсоне неизвестные вандалы повредили памятники братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны. Полиция устанавливает причастных к преступлению, им грозит пять лет тюрьмы.

Об этом информирует пресс-служба полиции в Херсонской области.

Во вторник, 12 января, в полицию поступила информация от 39-летнего местного жителя о том, что на мемориальном кладбище в Херсоне неизвестные повредили около 20 памятников братской могилы.

"На месте сотрудники следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.2 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления.

Напомним, недавно в селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные на местном кладбище разбили и повалили около сотни надгробий.

Также мы рассказывали о том, как в Киеве несостоявшийся кандидат в президенты Украины Андрей Рачок надругался над ханукальным светильником. "Украинцы - мы сила, ж@дам - могила", - произнес вандал и повалил ханукию на Контрактовой площади в Киеве. Позже мужчина был задержан.