Посольство Великобритании в Киеве провело конкурс проектов, направленных на борьбу за права человека и с изменением климата в Украине.

Власти Лондона готовы выделить до десяти тысяч фунтов стерлингов (около 382 000 гривен) на проекты по правам человека и до восьми тысяч (305 600 гривен) - по климату.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Прием проектов завершился еще в ноябре.

А до 15 марта посольство будет работать с поданными предложениями, которые. по условиям должны были касаться сотрудничества организаций гражданского общества с государственными органами в поддержку прав человека, гендерного равенства, уважительного отношения к меньшинствам, проблемы изменения климата в Украине.

Основные направления, которые хочет финансировать дипломатическое ведомство, следующие:

более широкое включение и защита уязвимых групп (цыган, ЛГБТ и людей с ограниченными возможностями), в том числе путем изменения общественного мнения и работы с властями и бизнесом для обеспечения инклюзивного представительства;

усиление мониторинга нарушений прав человека в Крыму и на Донбассе;

повышение осведомленности украинского правительства об угрозе, создаваемой изменением климата, важности принятия срочных мер по борьбе с изменением климата;

повышение понимания украинскими местными руководителями угроз изменения климата.

Результатами реализации проектов должны стать разработка национальной стратегии Украины в области прав человека, продвижение лидерства меньшинств, реинтеграция Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса, поддержка жертв нарушений прав человека и "наращивание амбиций по борьбе с изменением климата" в преддверии 26-й Конференции ООН по изменению климата, которая состоится в Глазго (Шотландия) с 1 по 12 ноября 2021 года.

Ранее "Страна" писала о военном сотрудничестве Киева и Лондона.

Мы также рассказывали о договоренностях, которые Владимир Зеленский привез после осеннего визита в Туманный Альбион.