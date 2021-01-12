Есть все основания продлить усиленный карантин, который действует в Украине с 8 января и должен закончится 24 числа того же месяца. Одна из причин этого - эпидемия гриппа, которая может создать дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в комментарии для 24 канала.

По словам министра здравоохранения Украины, рост количества заболевших гриппом обычно приходится на январь. Грипп, передается так же ка ки коронавирус, соответственно локдаун может помешать ее распространению. При этом грипп вызывает осложнения, которую могут требовать госпитализацию, что может создать дополнительную нагрузку для медицинской системы во время пандемии.

"Я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны (настаиваем - Ред.) на продлении этого карантина...и как раз в таком виде как он есть/ Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, люди ездили к родственникам. Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа больных Covid-19", - заявил глава МОЗ.

Степанов о локдауне с 14:24

Напомним, согласно прогнозу Степанова Украину ждет скачок заразившихся коронавирусом уже в ближайшие дни.

Также мы писали, что инкубационный период коронавируса в Украине сократился вдвое, до 7-8 дней, а в зоне риска теперь находится и молодое поколение.