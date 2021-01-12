В Новом Буге Николаевской области из местного исправительного центра 11 января сбежал 49-летний Сергей Ковин. До освобождения осужденный за кражу мужчина не дотерпел несколько месяцев.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на администрацию исправительного учреждения.

Для побега Ковин использовал мопеде. на котором скрылся в неизвестном направлении. Представители центра до сих пор не знают, как ему удалось найти транспортное средство.

Поиски беглеца продолжаются, пока никакой информации о его местонахождении нет. Очевидцев, которые видели Ковина, просят позвонить в полицию.

Мужчина был приговорен к 3,5 годам тюрьмы за кражу с проникновением в помещение. Ему осталось просидеть в исправительном центре почти полгода.

По данным СМИ, Ковин родом из Полтавской области. К 49 годам он умудрился получить десять судимостей. Свой преступный путь он начал в 1988 году. Его признали виновным в нескольких похищениях, хищении государственного имущества, хулиганстве, нарушении административного надзора, тяжком телесном повреждении, побоях, пытках, краже и разбое.

Всего он получил 33,5 года лишения свободы. Как оказалось, раньше он уже сбегал из исправительного центра Александрии. Зимой 2018 года он два дня провел в заброшенном доме, после чего сдался правоохранителям.

В ноябре "Страна" рассказывала, что в Одессе из полицейской машины сбежал осужденный за кражу Олег Кочетков.

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