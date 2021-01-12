Украина депортировала двух турецких учителей - сторонников движения Фетхуллаха Гюлена, которое запрещено в Турции и принадлежность к нему преследуется законом. По прибытии в Турцию Самет Гюр и Салих Фидан были задержаны.

Как сообщает турецкое издание Milliyet, учителей уже допросили и пока держат под арестом. Они подозреваются в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

В свою очередь директор офиса правозащитной организации Freedom House в Украине Мэтью Шааф уверен, что на родине Гюра и Фидана ждет жестокое обращение. По его словам, Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением прав.

"Можно с уверенностью предположить, что в Турции Гюр и Фидан не получат справедливого суда и защиты своих прав. Депортировав Гюра и Фидан, Украина помогла современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей", - подчеркнул Шааф в комментарии "Радио Свобода".

В правозащитной организации добавили, что этот случай "ставит вопрос об искренности обязательств украинской власти по защите прав человека на национальном и международном уровнях, включая обещание президента Владимира Зеленского защищать людей, спасающихся от политических преследований".

"За последние годы Украина депортировала по меньшей мере пять человек в Турцию и еще многих - в другие авторитарные государства, часто при подозрительных обстоятельствах или без предоставления надлежащей правовой защиты в судебных процессах. Тайные депортации под покровом ночи предают обещание Украины быть оплотом демократии и прав человека в регионе, нарушают права тех, кто спасается от репрессий, и не соответствуют международным обязательствам Украины в области прав человека", - заявили представители Freedom House.

Правозащитники отметили, что вместо "беспрепятственных депортаций на основании неубедительных и политически мотивированных обвинений от репрессивных правительств", Украине следует защищать тех, кто ищет защиты от репрессий, предоставляя им эффективные возможности для подачи соответствующих заявлений и получения убежища, и отклоняя запросы о депортации от авторитарных государств, где пытки и другие нарушения прав человека является обычным явлением.

В свою очередь бывшая депутат Европарламента Ребекка Хармс в Twitter заявила: "Украина не должна экстрадировать людей - таких как эти учителя - в страны, где их ждет политическое преследование. Зато Украина должна гарантировать верховенство права и права человека".

Как ранее рассказал "Стране" турецкий политэмигрант Юнус Эрдогду, в Украину учителя прилетели совершенно легально, из иракского города Эрбиль. Они встретили Новый год в Раве-Русской Львовской области. Там прямо посреди города они были похищены неизвестными людьми в военной форме и увезены насильно в ближайший лес, после чего переданы пограничникам в аэропорт "Борисполь".

Подробнее об этой истории читайте в нашем материале.

Журналист "Страны" Александр Сибирцев сообщал подробности того, как турецкие спецслужбы охотятся в Украине на своих оппозиционеров и почему наши правоохранительные органы этому не препятствуют. Данный материл на нашем сайте вышел 13 сентября. Через четыре дня после публикации этой статьи журналисту вскрыли машину и украли ноутбук.