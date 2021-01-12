Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что у него нет смартфона и он не читает Telegram. Но иногда просит сына рассказать, что происходит в интернете.

Об этом он заявил во время интервью с Наилей Аскер-заде, фрагмент которого ведущая обнародовала в Telegram.

На вопрос, читает ли президент Telegram он ответил: "Нет. Я даже телефон в руках не ношу. Если мне надо, я у своего малыша (сына Николая - Ред.) прошу: ты мне там что скажи". Также он рассказал, что у него нет смартфона, а обзор прессы ему по утрам приносит секретарь.

Напомним, благодаря сторонникам Трампа Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. Такой рост популярности приложения его создатель Павел Дуров объяснил тем, что Telegram сохраняет конфиденциальность данных пользователей.