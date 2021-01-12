В Польше зафиксирован первый тяжелый случай осложнения после вакцинации от Covid-19. Всего за весь период иммунизации населения от коронавирусной болезни в стране было выявлено 37 побочных реакций различной степени тяжести.

Об сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский, передает WNP.

"Сегодня у нас более 250 000 человек вакцинированы от Covid-19. Отчет главного санитарного инспектора и всей санитарной инспекции показывает, что в Польше до сих пор в результате вакцинации было только 37 побочных реакций на вакцинацию, 32 из которых были легкими, 4 серьезными и один тяжелым", - сказал член польского правительства.

Недзельский не уточнил, как именно выражались побочные реакции у получивших прививку поляков.

Напомним, для массовой иммунизации населения в этой стране, которая началась 27 января, используется препарат производства Pfizer/BioNTech. Также в начале января Евросоюз одобрил для использования вакцину от американской компании Moderna.

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