Новая глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева заявляет об агрессии России, в то время как ее молодой человек открывает магазины в российских городах.

Об этом пишет ведущая телеканала "112" Юлия Колтак на своей странице в Фейсбук.

"Вчера у украинской делегации в ПАСЕ появилась новая глава - Мария Мезенцева. Вот ее первое заявление: "Мы остаемся форпостом украинских интересов. Для нас Россия - это страна-агрессор, страна, с которой мы воюем седьмой год..." А дальше немного информации, следите за руками", - пишет Юлия Колтак.

"Слуга народа", мажоритарщица из Харькова (фото 1), Мезенцева раньше была депутатом в горсовете от "Самопомощи".

Далее Юлия Колтак решила изучить Инстаграм нардепа.

"Парень, бойфренд или гражданский муж (как кому удобно) - Антон Данилов. Загуглила - бизнесмен, совладелец ООО "ДФ СТОР". Фото 2- красивая пара на отдыхе", - написала журналистка телеканала.

Фото 3 - Мария с сострадательным лицом стоит с плакатом "Free Sentsov" в Европарламенте. Благодарит европарламентариев за поддержку в борьбе против Кремля.



Фото 4 - в этот же день возлюбленный Марии открывает магазин в Москве.



Фото 5 - Мария лайкает этот пост.



Фото 6 - Мария выкладывает фото с фронта, благодарит военных. Войну называет российско-украинской.



Фото 7 - через месяц после этого молодой человек Марии открывает магазин в Санкт-Петербурге.



На фото 8 Мария снова лайкает пост своего парня, несмотря на то, что вроде как месяц назад у неё была "российско-украинская" война.



Затем Колтак решила просто загуглить ее фамилию и нашла несколько интересных публикаций.

Фото 9 - отчим Марии - владелец сети аптек.



Фото 10 - Мария сама себя называет "лоббисткой внедрения медицинской марихуаны".

"Никаких претензий к молодому человеку и ведению бизнеса в странах СНГ, но сколько же лицемерия от главы делегации Украины в ПАСЕ!" - возмутилась автор поста.

Напомним, Мезенцева возглавила делегацию в понедельник, заменив Елизавету Ясько.

Ранее Мезенцева прославилась тем, что во время обсуждения законопроекта о земле солгала, будто открытие рынка земли поддерживает ее живущая в селе бабушка. Как потом выяснили журналисты, родственница депутатши против такой продажи.

Подробнее о том, почему Мезенцева была назначена главой ПАСЕ можно прочитать здесь.