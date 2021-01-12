Президент США Дональд Трамп заявил, что очередные попытки объявить ему импичмент создает "огромную опасность" для США спровоцирует "очень сильный гнев".

Об этом он заявил во вторник, 12 января, в ходе небольшой пресс-конференции на взлетной полосе у Белого дома перед визитом в Техас

"Мы не хотим насилия, никогда не хотим насилия. Мы не хотим абсолютно никакого насилия. А что касается импичмента, это действительно продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это нелепо. Это просто смешно. Этот импичмент вызывает большой гнев", - сказал Трамп.

Он также назвал попытки объявить ему импичмент "действительно ужасным поступком", который демократы совершают "для Ненси Пелоси" (спикера Палаты представителей) "и Чака Шумера" (лидера демократического меньшинства в Сенате).

"Я считаю, что это создает огромную опасность для нашей страны и вызовет очень сильный гнев, я не хочу насилия".

Перед посадкой на борт президентского лайнера Air Force One Трамп добавил, что его митинговая речь перед сторонниками у здания Конгресса, после которой они штурмовали Капитолий, была "полностью уместной".

"Они проанализировали мои слова и мой последний абзац, мое последнее предложение, и все просто сочли это абсолютно уместным", - заявил президент США.

Видео: YouTube/ The Independent

Сегодняшнее выступление Трампа стало первым его публичным появлением после событий 6 января, когда сторонники действующего президента ворвались в Капитолий. Там в этот момент должна была быть утверждена победа избранного главы государства, демократа Джо Байдена. В результате инцидента погибли 4 демонстранта и один полицейский. Еще один правоохранитель покончил с собой, однако неизвестно, связано ли это со штурмом здания Конгресса. Уже 7 января сенаторы и члены палаты представителей утвердили победу Байдена на президентских выборах.

После этих событий демократы в Палате представителей инициировали уже вторую за каденцию Трампа процедуру импичмента, обвиняя его в подстрекательстве толпы к мятежу. Завтра пройдет голосование по этому вопросу.

До конца срока Дональда Трампа осталось восемь дней. 20 января состоится инаугурация демократа Джо Байдена. Американские эксперты не исключают повторения массовых беспорядков в этот день.