Трамп пригрозил "большим гневом" из-за попыток объявить ему импичмент
Президент США Дональд Трамп заявил, что очередные попытки объявить ему импичмент создает "огромную опасность" для США спровоцирует "очень сильный гнев".
Об этом он заявил во вторник, 12 января, в ходе небольшой пресс-конференции на взлетной полосе у Белого дома перед визитом в Техас
"Мы не хотим насилия, никогда не хотим насилия. Мы не хотим абсолютно никакого насилия. А что касается импичмента, это действительно продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это нелепо. Это просто смешно. Этот импичмент вызывает большой гнев", - сказал Трамп.
Он также назвал попытки объявить ему импичмент "действительно ужасным поступком", который демократы совершают "для Ненси Пелоси" (спикера Палаты представителей) "и Чака Шумера" (лидера демократического меньшинства в Сенате).
"Я считаю, что это создает огромную опасность для нашей страны и вызовет очень сильный гнев, я не хочу насилия".
Перед посадкой на борт президентского лайнера Air Force One Трамп добавил, что его митинговая речь перед сторонниками у здания Конгресса, после которой они штурмовали Капитолий, была "полностью уместной".
"Они проанализировали мои слова и мой последний абзац, мое последнее предложение, и все просто сочли это абсолютно уместным", - заявил президент США.
Видео: YouTube/ The Independent
Сегодняшнее выступление Трампа стало первым его публичным появлением после событий 6 января, когда сторонники действующего президента ворвались в Капитолий. Там в этот момент должна была быть утверждена победа избранного главы государства, демократа Джо Байдена. В результате инцидента погибли 4 демонстранта и один полицейский. Еще один правоохранитель покончил с собой, однако неизвестно, связано ли это со штурмом здания Конгресса. Уже 7 января сенаторы и члены палаты представителей утвердили победу Байдена на президентских выборах.
После этих событий демократы в Палате представителей инициировали уже вторую за каденцию Трампа процедуру импичмента, обвиняя его в подстрекательстве толпы к мятежу. Завтра пройдет голосование по этому вопросу.
До конца срока Дональда Трампа осталось восемь дней. 20 января состоится инаугурация демократа Джо Байдена. Американские эксперты не исключают повторения массовых беспорядков в этот день.