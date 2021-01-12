Основатель мессенджера Telegram, который стал вторым по скачиваемости приложением в США, Павел Дуров, объяснил рост популярности мессенджера тем, что пользователи больше не хотят менять конфиденциальность своих данных на бесплатные услуги.

Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

В течение первой недели года количество активных пользователей Telegram в месяц превысило 500 миллионов. С тех пор рост продолжался, и за прошедшие трое суток к мессенджеру присоединились 25 миллионов новых пользователей, среди которых люди со всего мира: 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из MENA (страны Ближнего востока и Северной Африки - Ред.). Это довольно большой прогресс, по сравнению с прошлым годом, когда каждый день регистрировались 1,5 миллиона новых пользователей.

"Люди больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые, кажется, думают, что им все сойдет с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей. Telegram с полмиллиарда активных пользователей и ускоряющимся ростом стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность. Мы очень серьезно относимся к этой ответственности. Мы вас не подведем", - пообещал создатель мессенджера.

Также он напомнил, что Telegram находится на рынке с 2013 года и не имеет ни акционеров, ни рекламодателей. Соответственно, Telegram не сотрудничает и с маркетологами, не заключает сделок с правительственными агентствами.

"Все это отличает его от других популярных приложений. За все семь лет существования третьи лица не получали никакой информации о пользователях приложения", - уверяет Дуров.

Напомним, такой рост популярности приложения связывают с двумя причинами: изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp, согласно которым Facebook получит доступ к их данным и массовая установка приложения сторонниками Дональда Трампа, после того, как его пожизненно забанили в Twitter.