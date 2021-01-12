В среду, 13 января, демократы Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) планируют провести голосование по импичменту действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер рассказал, что во вторник вечером нижняя палата Конгресса будет голосовать за резолюций. В резолюции вице-президента Майка Пенса призывают применить 25-ю поправку к Конституции США, которая позволит отстранить Трампа от власти раньше окончания его президентского срока, 20 января. После чего, утром среды должно пройти голосование об импичменте.

Напомним, согласно резолюции об импичменте, проект которой Палата представителей обнародовала 11 января, Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к восстанию, которое устроили его сторонники в день утверждения результатов президентских выборов Конгрессом.

Однако республиканцы выступили с возражением против резолюции, призывающей Пенса задействовать 25-ю поправку, а это означает, что Палата представителей должна будет провести голосование в полном составе палаты.