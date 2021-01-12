В годовщину дня рождения основоположника космонавтики Сергея Королева, из-за него поспорили официальные Twitter-аккаунты Украины и России.

В тему оказались вовлечены "Роскосмос", американский миллиардер Илон Маск, а после них - президент Украины Владимир Зеленский. Он, пользуясь случаем, позвал владельца Space X в Житомир, где расположен музей гениального конструктора.

"Страна" разобралась, к чему пришел этот баттл.

В ходе которого выяснилось, что Россия сразу вспомнила о дне рождения конструктора, а Украина - только после твита Илона Маска и предварительно поругавшись с россиянами в соцсетях.

"Королев - наш"

Все началось с того, что официальный аккаунт России в Twitter назвал Королева легендарным советским инженером-ракетчиком.

"Сегодня исполняется 114 лет со дня рождения Сергея Королева - легендарного советского ракетостроителя, конструктора, ученого.

Его по праву называют "отцом" космических полетов. R7 Rocket, Sputnik1, путешествие Гагарина в космос - все это среди его многочисленных достижений!" - сообщалось в твите.

С этим утверждением немедленно поспорил Twitter-аккаунт Украины.

Он ответил, что Королев называл себя украинцем, поскольку родился в Житомире и вырос в Нежине и Киеве. А в России он, среди прочего, отбыл шесть лет в исправительно-трудовом лагере на Колыме по обвинению в контрреволюционной деятельности.

"Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, "называвший себя украинцем":

Родился: Житомир.

Вырос: Нежин, Киев.

Учился: Одесса, Киев.

Работал, затем был арестован, подвергнут пыткам и заключен в тюрьму на 6 лет: Москва, Колыма, Казань.

Правда, украинский аккаунт, описывая образовательную биографию Королева, забыл, что из Киевского политехнического института будущий ученый сам перевелся в московское высшее техучилище имени Баумана. Что, по нынешним украинским меркам, тянет на серьезную "зраду".

Хотя в любом случае это спор не о чем, так как все перемещения Королева происходили в рамках одного государства - СССР и особо не было разницы в каком именно советском городе он учился.

Впрочем, на этом страсти не прекратилась.

В Твиттере разместил запись "Роскосмос", также назвав Сергея Павловича советским конструктором.

"Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королева. Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор", - говорится в сообщении Роскосмоса.

На этот пост отреагировал основатель компании электромобилей Tesla и космической техники SpaceX Илон Маск.

"Он был великолепен", - прокомментировал пост Илон Макс на русском языке.

Примечательно, что раньше Маск тоже крайне уважительно высказывался о Королеве и даже общался с членами его семьи по видеосвязи.

После диалога американского бизнесмена с "Роскосмосом" свои пять копеек решил вставить президент Украины Владимир Зеленский. Он через Твиттер пригласил американского миллиардера в Житомир, где находится музей космонавтики имени Сергея Королева.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", - написал Зеленский в Twitter.

Свой пост он оставил, как комментарий к твиту Илона Маска, опубликованному в июле 2020 года.

Под постом Владимира Зеленского в Twitter пользователи начали публиковать архивные документы, где Сергей Королев числится то русским, то украинцем.

Скриншот Twitter

Как видим, получилась странная история: сначала МИД начал зачем-то ругаться с россиянами по поводу того, что Королев сидел (как будто его посадили в путинские годы). Потом Зеленский, видимо, заревновав, что Илон Маск обсуждает конструктора с Россией, а не с Украиной, решил отметиться на этой теме.

Но вышло не очень: вместо того, чтобы самим вспомнить о дне рождения знаменитого земляка, Украина только реагировала на посты русских и американцев. Хотя могла бы и первой почтить память Королева, а не вдаваться в исторические и геополитические дискуссии.

Но видимо это и было главной целью, а не собственно увековечивание памяти знаменитого ученого.

К слову, о нем сегодня даже за весь день не вспомнило Государственное космическое агентство Украины - аналог "Роскосмоса", которому ответил Илон Маск. По состоянию на 20:00 на сайте и странице ведомства в ФБ не было сообщений о годовщине.

И только полчаса назад агентство добавило пост о Королеве. Но путем манипуляций с отложенной публикацией пост пометили временем 13:45 (такая опция есть на Facebook).

При этом, если навести на время, то видно, во сколько реально была добавлена запись - в 20:02.

Новость на сайте Агентства тоже вышла буквально только что. При этом она оказалась полной копией текста, который еще с утра опубликовал музей конструктора в Житомире.

Кстати, только сам музей Королева сегодня отметил его годовщину - к его бюсту возложили цветы.

"Он у них просто еще один сиделец". Реакция соцсетей

О том, что Королев для украинских властей - это лишь повод поговорить о сталинских репрессиях, написал нардеп Макс Бужанский.

"Как Королев сидел в лагерях, в Институте Наццпамяти не забывали рассказать никогда.

А больше его ни в какой связи, в том числе, и в дни рождения, не вспоминали.

Он у них просто ещё один сиделец, им для количества нужно, всё кажется, что мало" - написал Бужанский.

Журналист Юрий Ткачев заявил, что ему стыдно за такую реакцию Украины на день рождения великого конструктора.

"Что такое грёбаный стыд и как с этим бороться.

Сегодня в 12:38 Роскосмос опубликовал твит с поздравлением с днём рождения Королёва.

Через полчаса в тред пришёл Илон Маск, где написал, что Королёв "был великолепен". В Твиттере тут же произошёл феерверк пуканов политических украинцев, которые, разумеется, сразу напомнили, что Королёв был украинец и вообще.

Через, сцуко, 3 часа Зеленский зафигачил твит, в котором тоже поздравил с днём рождения Королёва и предметно тэгнул Маска, пригласив его в музей Королёва в Житомире...

Понимаете, Зеленскому было пофигу на Королёва, пока не возникла потребность доказать американцу, что он, Королёв, украинец. А вот Роскосмосу не пофиг, зато совершенно пофиг на то, украинец он там или нет.

И пока политическое украинство будет заниматься вот этой тупой клоунадой, ничего, кроме насмешек, в ответ оно не получит" - написал журналист Юрий Ткачев.

Чем известен Сергей Королев и его музей в Житомире

Музей космонавтики им. Королева открыт в Житомире в 1970 году в доме, где конструктор провел свое детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых.

В 90-х в отдельном здании была открыта вторая экспозиция музея "Космос",. Там представлена коллекция образцов космической техники, оборудования и снаряжения космонавтов, спускаемый аппарат космического корабля "Союз-27", макеты космических аппаратов в натуральную величину и 9 миллиграммов лунного грунта.

Также в музее появился уникальный симулятор, благодаря которому можно испытать ощущения полета в космос. Раньше аналогичные тренажеры использовали для подготовки профессиональных пилотов.

Под руководством Сергея Королева в 1957 году Советский Союз вывел на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли. Благодаря его разработкам в космосе побывали животные, а 12 апреля 1961 впервые в мире был осуществлен полет человека в космос, с которого началась эра пилотируемой космонавтики.

При его участии были созданы первые космические аппараты для исследования космических объектов серий "Луна", "Венера", "Марс", "Зонд".

Юрий Гагарин и Сергей Королев

Треть жизни Сергей Королев провел в Украине. Родился в Житомире, жил в Нежине, Киеве, учился в гимназии в Одессе. Поступил в Киевский политехнический институт, откуда перевелся в Московское высшее техническое училище имени Баумана. После чего всю свою конструкторскую карьеру делал в Москве.