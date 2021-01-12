Вакцина производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета лидирует по количеству заказов в мире с показателем в почти 3 млрд доз. В то же время российский "Спутник V" занимает четвертое место, оставив позади китайские вакцины, которые оказались наименее популярными среди первой пятерки препаратов.

Об этом гласят данные Bloomberg, которые были использованы изданием Meduza для создания соответствующей инфографики.

1 место: AstraZeneca/Oxford (Великобритания, Швеция) - всего заказано 2,97 млрд доз

Индия - 1 млрд доз;





Евросоюз - 300 млн доз;





США - 300 млн доз;





Кита - 200 млн доз;





Страны Латинской Америки (кроме Бразилии) - 150 млн доз.

2 место: Novavax (США) - заказано 1,28 млрд доз

Индия - 1 млрд доз;





США - 110 млн доз;





Великобритания - 60 млн доз;





Канада - 52 млн доз;





Австралия - 51 млн доз.

3 место: Pfizer/BioNTech (США, Германия) - 816 млн доз

Евросоюз - 300 млн доз;





США - 200 млн доз;





Япония - 120 млн доз;





Великобритания - 40 млн доз;





Мексика - 24 млн доз.

4 место: "Спутник V" (Россия) - 727 млн доз

Индия - 200 млн доз;





Россия - 160 млн доз;





Бразилия - 100 млн доз;





Узбекистан - 70 млн доз;





Мексика - 64 млн доз.

5 место: Sinopharm, Sinovac, Cansino (Китай) - 447 млн доз

Индонезия - 110 млн доз;





Пакистан - 88 млн доз;





Страны Ближнего Востока - 75 млн доз;





Турция - 50 млн доз;





Бразилия - 46 млн доз.

6 место: Moderna (США) - 441 млн доз

США - 200 млн доз;





Евросоюз - 80 млн доз;





Япония - 50 млн доз;





Канада - 40 млн доз;





Южная Корея - 40 млн доз.

Карта вакцинирования в мире сейчас выглядит следующим образом.

Украина и другие страны, которые еще не получили вакцину, отмечены на карте серым цветом.

Недавно Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Первую ее партию, по данным главы Минздрава Максима Степанова, доставят в Украину в феврале. После этого и начнется вакцинация.

На фоне заявлений украинских властей о том, что российская вакцина не будет зарегистрирована в стране, старший аналитик Bloomberg по фармацевтике Сэм Фазели выяснил, что в эффективности "Спутника", в отличие от китайского препарата, можно быть уверенным.