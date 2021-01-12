Буйный запорожец пытался тараном прорваться в Крым и разбил свою иномарку на глазах у пограничников. Видео
В понедельник, 11 января, 29-летний житель Запорожья пытался прорваться через КПВВ "Чонгар" в аннексированный Россией Крым, минуя пограничный контроль. Мужчина дважды врезался в боллард, после чего сотрудники Госпогранслужбы задержали нарушителя.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
"Водитель внедорожника "Nissan X-Trail", житель г. Запорожье, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - боллард. После этого пограничники вытащили запорожца из салона иномарки и задержали его", - говорится в сообщении.
Уже оставшись без автомобиля нарушитель продолжал вести себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка.
За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда - выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанный и автомобиль переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения.
Видео: YouTube/ ГПСУ
Напомним, недавно пограничники со стрельбой остановили внедорожник, который пытался прорваться через украино-румынскую границу.
Ранее мы писали о том, как в начале января в Одесском аэропорту не дали пройти пограничный контроль и въехать в Украину влиятельному грузинскому вору в законе Миндии Горадзе.