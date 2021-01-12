В понедельник, 11 января, 29-летний житель Запорожья пытался прорваться через КПВВ "Чонгар" в аннексированный Россией Крым, минуя пограничный контроль. Мужчина дважды врезался в боллард, после чего сотрудники Госпогранслужбы задержали нарушителя.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Водитель внедорожника "Nissan X-Trail", житель г. Запорожье, после въезда в КПВВ закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств - боллард. После этого пограничники вытащили запорожца из салона иномарки и задержали его", - говорится в сообщении.

Уже оставшись без автомобиля нарушитель продолжал вести себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал стражам порядка.

За нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда - выезда, а также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Государственной пограничной службы Украины пограничники привлекли водителя к административной ответственности. Задержанный и автомобиль переданы представителям Национальной полиции для принятия правового решения.

Видео: YouTube/ ГПСУ

Напомним, недавно пограничники со стрельбой остановили внедорожник, который пытался прорваться через украино-румынскую границу.

Ранее мы писали о том, как в начале января в Одесском аэропорту не дали пройти пограничный контроль и въехать в Украину влиятельному грузинскому вору в законе Миндии Горадзе.