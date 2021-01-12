В сети началось массовое бегство пользователей в ориентированные на конфиденциальность мессенджеры Signal и Telegram. Таким образом люди ищут альтернативу WhatsApp, который заявил о том, что намерен делиться личными данными пользователей с Facebook. Об этом сообщает CNBC.

По данным Sensor Tower, в период с 6 по 10 января Signal во всем мире установили около 7,5 млн устройств через Apple App Store и Google Play. Это в 43 раза больше, чем на предыдущей неделе и является рекордом.

Telegram вышел на второе место по количеству скачиваний в США - с 6 января приложение установили около 545 тысяч раз, а если учитывать скачивания по всему миру, то по данным Apptopia, Telegram со среды по воскресенье скачали 5,6 млн раз. Популярность мессенджера стала расти после блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitter, а также удаления соцсети Parler из App Store и Google Play, которой пользовались его сторонники.

Как заявил один из создателей мессенджера Павел Дуров, только за последние 72 часа к Telegram присоединились 25 миллионов новых пользователей.

"В отличие от других популярных приложений, Telegram не имеет акционеров или рекламодателей, перед которыми нужно отчитываться. Мы не заключаем сделок с маркетологами или правительственными агентствами. С момента запуска в августе 2013 года мы не раскрыли третьим лицам ни единого байта личных данных наших пользователей", - написал Дуров в Telegram.

"Мы действуем таким образом, потому что не рассматриваем Telegram как организацию или приложение. Для нас Телеграм - это идея, это идея, что каждый человек на этой планете имеет право быть свободным", - добавил создатель сервиса.

Ранее "Страна" писала о том, что Павел Дуров заявил, что из-за новой политики WhatsApp пользователи убегут в Telegram.

Также мы сообщали, что Дуров анонсировал революционные изменения в мессенджере Telegram.