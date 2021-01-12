Во вторник, 12 января, около полудня в Полтаве произошла перестрелка, в ходе которой пострадал мужчина. На данный момент правоохранители перекрыли 4 основных выезда из города и ищут участников происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции и Telegram-канал "PavlovskyNews".

Так, около 12 часов дня, в полицию от прохожих поступила информация о стрельбе на улице Нижнемлинской, после чего на место событий выехала следственная группа. На данный момент основные выезды из города перекрыты, образовалась большая пробка. Правоохранители ищут огнестрельное оружие в автомобилях.

"Предварительно установлено, что во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего, 1984 г.рождения, госпитализировали в медицинское учреждение", - уточнили в полиции.

По одной из непроверенных версий, стрельба произошла между представителями двух преступных группировок. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Ровненской области пьяный мужчина устроил стрельбу возле развлекательного заведения и убил фельдшера.

также сообщалось, что в Кременчуге мужчина стрелял в такси за отказ водителя везти большую компанию.