Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского миллиардера и основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Житомир, где находится музей космонавтики имени Сергея Королева.

Соответствующую публикацию он оставил в Twitter.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", - написал Зеленский.

Так глава государства прокомментировал опубликованный в июле 2020 года твит Маска, в котором тот рассказал об общении с семьей Королева. К слову, самого Королева бизнесмен подписал на украинском и на русском: "Корольов / Королёв".

Музей космонавтики им. Королева открыт в Житомире в 1970 году в доме, где конструктор провел свое детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых, в том числе предоставленные музею матерью, супругой и дочерью конструктора, его друзьями и коллегами.

Уже в 1991 году была открыта вторая экспозиция музея "Космос", вынесенная в отдельное здание. Там представлена коллекция образцов космической техники, оборудования и снаряжения космонавтов, спускаемый аппарат космического корабля "Союз-27", выставочный образец космического корабля "Союз", макеты космических аппаратов в натуральную величину и 9 миллиграммов лунного грунта.

Напомним, в прошлом году Маск словами "просто еще один день в 2020 году" прокомментировал теракт в Луцке.

Также мы писали о том, как бизнесмен назвал великолепным выходца из Украины Сергея Королева, который открыл человечеству дорогу в космос.