На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погибла старший солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка 29-летняя Виктория Слободянюк. Об этом сообщается на сайте Винницкой ОГА.

В сообщении говорится, что что Виктория Николаевна Слободянюк 1991 года рождения была призвана на военную службу по контракту Немировским ОРВК Винницкой области. Скончалась в зоне ООС в Донецкой области. Сейчас обстоятельства ее смерти выясняются.

Виктория Слободянюк жила в селе Вовчок Немировского района Винницкой области и была матерью-одиночкой. У военнослужащей остались две дочери (2010 и 2012 годов рождения) и родители-пенсионеры. Военнослужащую похоронили в родном селе.

По информации "Суспільного", Виктория Слободянюк совершила самоубийство в районе расположения своего подразделения в Бахмуте.

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