Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что режим строгого карантина из-за распространения коронавируса в стране может продлиться еще до 10 недель, иначе число заразившихся будет продолжать расти.

Об этом сообщает Reuters.

"Если нам не удастся остановить этот британский вирус (имеется в виду коронавирус, который мутировал в Великобритании и распространяется быстрее обычного - Ред.), к Пасхе (12-13 апреля - Ред.) у нас будет в 10 раз больше заболевших. Нам нужно еще восемь-десять недель жестких мер", - цитирует слова Меркель Bild.

Но по словам других источников, Меркель не высказывалась прямо о продлении карантина, но сказала, что Германию ждут тяжелые 8-10 недель. Кроме того, в стране опасаются распространения "британского" штамма коронавируса.

Напомним, в понедельник, 11 января, в Германии ужесточили карантинные ограничения. При этом карантин, который изначально был объявлен с 16 декабря до 10 января, продлили до 31 января. А в Саксонии власти уже объявили, что меры будут действовать как минимум до 7 февраля.