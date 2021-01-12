Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, как сообщать о нарушениях нормы закона об "украинизации" сферы услуг, которая вступает в силу 16 января.

Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook.

Так, "мовный омбудсмен", в случае нарушения права на получение информации или услуг на украинском языке, предлагает следующий алгоритм действий:

Попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке;





В случае отказа работника, обратиться к руководству учреждения или на "горячую линию" учреждения: торговой сети АЗС, аптеки и др;





В случае отказа или не обеспечения предоставления информации (услуг) на государственном языке необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты субъекта);





Пожаловаться уполномоченному по почтовому адресу 01001, г.. Киев, переулок Музейный, 12, электронный адрес skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте Уполномоченного www.mova-ombudsman.gov.ua.

По словам Креминя, в жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил закон. Также рекомендуется прикрепить к письмо доказательства нарушения языкового закона

"Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе также необходимо указать электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение подписи при отправке электронного обращения не требуется. Жалобы подаются Уполномоченному в течение шести месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", - добавил омбудсмен.

Также он опубликовал инфографику, в которой кратко изложена информация о порядке сообщения о нарушении языкового закона.

Напомним, с 16 января вступает в силу нормы закона о тотальной украинизации, согласно которой все поставщики услуг независимо от формы собственности обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За повторное нарушение этой нормы закона украинцам грозит штраф от 5100 до 6800 грн.

Также мы писали о том, что на украинский язык с 16 января должны перейти врачи, детские кружки и обучающие секции.