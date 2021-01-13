На Старый Новый год, в отличие от рождественского Сочельника, отсутствует список рекомендованных к приготовлению блюд. Тем не менее, издавна готовили похожие вкусные угощения. Именно о них пойдет речь в нашем материале.

Специально для вас мы еще один интересный текст: "С наступающим Старым Новым годом: традиции, приметы, гадания, щедривки, прикольные открытки".

Кутья со шкварками и гаранатом

Если на Рождество готовится постная кутья, то на Щедрый вечер - богатая, то есть с мясом или салом. Можете использовать для приготовления беком. Важный совет: если решите добавлять шкварки, но кашу солить не надо.

Мак и изюм не будут лишними и для богатой кутьи. Чтобы сделать вкус пикантнее, добавьте в кашу гостью зерен граната.

Жаркое в горшочках

Жаркое в горшочках - блюдо, которое придумали наши предки. Оно готовилось на печах, которые попутно и отапливали весь дом.

Мы рекомендуем брать говядину, картофель, грибы, лук и морковь, специи по вкусу. Сначала час-полтора до готовности пусть томится мясо, потом добавляйте все остальное.

Борщ с пампушками

Настоящий Старый Новый год не может обойтись без борща. Мы рекомендует добавь фасоль, побольше свеклы и обязательно столовую ложку сахара. В пампушки не жалейте чеснока.

Заливное

Издавна на 13 января готовили холодец или заливное. Оно может быть с рыбой, языком, мясом. Если вы еще не освоили приготовление этого блюда, то самое время попробовать.

Тыква в духовке

Тыква в духовке - вкуснейший и полезнейший десерт. Добавьте к ней сухофрукты, мед, орехи.

Пирог со сливами и яблоками

Любимый пирог редакции "Страны" на Старый Новый год - со сливами и яблоками. Но еще очень популярен маковик, хотя он считается больше угощением для взрослых, нежели для детей.

Узвар

Обязательно сварите узвар - он же компот из сухофруктов. Сахар советуем не добавлять вообще - это и здоровее, и не будет перебивать вкус. Наш любимый ингредиент узвара - чернослив, пусть его будет побольше.

Наверняка вы обратили внимание, что большинство представленных блюд совсем не диетические. Поэтому ешьте их понемногу, чтобы не возникло проблем с пищеварением.

Богатого вам стола на Старый Новый год, хорошей компании и с наступающим праздником!