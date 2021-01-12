Президент компании "DiaPrep System Inc", разработчик украинской вакцины от коронавируса Михаил Фаворов получил прививку американским препаратом Moderna в США. Для вакцинации ему даже не пришлось покинуть автомобиль.

Об этом Фаворов написал на своей странице в Facebook.

Так, сам ученый не смог записаться на прививку, потому что все специальные сайты падали от перегрузки, а телефоны были все время заняты. Но записать ученого удалось его невестке, Алене.

Вакцинация проходила прямо на парковке, которая оборудована для трех колонн авто. В первой колонне проверяют данные, во второй подписывают согласие, а в третьей делаю прививку. Причем чем для того, чтобы получить инъекцию не нужно выходить из машины. Таким образом за полчаса вакцинацию проходит 100 человек.

"Уколы делают девочки медсестры, регулируют потоки, солдаты. Всё построено по принципу площадки сортировки раненых! После прививки сидишь в машине 15 минут, если ничего не произошло, уезжаешь, до следующего визита через 28 дней", - рассказал Фаворов.

Отметим, что Михаил Фаворов - отец бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз" Андрея Фаворова.

Напомним, вакцина Moderna может в ближайшее время попасть и в Украины.

Также сообщалось, что в Украине могут ввести свидетельства о вакцинации от коронавируса.