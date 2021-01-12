Одной из главных традиций на Старый Новый год раньше было посевание. Гости, "засевающие" зерном дом, должны были принести дому счастье, благополучие и богатый урожай, поэтому посевальщиков ждали с радостью, приготовив для них угощение.

Собрали тексты лучших посевалок, а также традиции и приметы "свята Василя".

Зачем и как посевают

Посевальщики засыпали дома зерном, чтобы привлечь благополучие в дом и пожелать щедрого урожая в этом году. Это были исключительно мальчики и мужчины.

Они приходили в дом с рукавицами, полными зерна - пшеницы, ячменя, овса. Обязательно было заходить с добрыми помыслами и хорошим настроением.

У хозяев спрашивали разрешения войти в дом, а затем начинали рассыпать зерно и рассказывать посевалки.

Сею, вею, посеваю, С Новым годом поздравляю! Уродись пшеничка, горох, чечевичка! На поле - копнами, На столе - пирогами!

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Сію, сію, засіваю З Новим Роком Вас вітаю! Засіваю вашу Xату будьте радісні й багаті!

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Сеем, веем, посеваем, С Новым годом поздравляем! Открывайте сундучок, Доставайте пятачок

Посевальщиков за это одаривали деньгами и угощениями. Часто посевать начинали со своего дома, а затем шли к родственникам, соседям.

Хорошей приметой было, если в этот день первым в дом войдет мужчина. Это сулило удачу на весь год.

Зерно нельзя было выметать до заката. Считалось, что оно принесет в дом богатство, счастье и благополучие.

Когда посевают

Посевать начинали рано утром 14 января - в день святого Василия его еще называют "святом Василя".