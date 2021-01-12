Обряды на Старый Новый год
Обряды на Старый Новый год

Одной из главных традиций на Старый Новый год раньше было посевание. Гости, "засевающие" зерном дом, должны были принести дому счастье, благополучие и богатый урожай, поэтому посевальщиков ждали с радостью, приготовив для них угощение.

Собрали тексты лучших посевалок, а также традиции и приметы "свята Василя".

Зачем и как посевают 

Посевальщики засыпали дома зерном, чтобы привлечь благополучие в дом и пожелать щедрого урожая в этом году. Это были исключительно мальчики и мужчины.

Они приходили в дом с рукавицами, полными зерна - пшеницы, ячменя, овса. Обязательно было заходить с добрыми помыслами и хорошим настроением.

У хозяев спрашивали разрешения войти в дом, а затем начинали рассыпать зерно и рассказывать посевалки.

Сею, вею, посеваю, С Новым годом поздравляю! Уродись пшеничка, горох, чечевичка! На поле - копнами, На столе - пирогами!

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Сію, сію, засіваю З Новим Роком Вас вітаю! Засіваю вашу Xату будьте радісні й багаті!

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Сеем, веем, посеваем, С Новым годом поздравляем! Открывайте сундучок, Доставайте пятачок

Посевальщиков за это одаривали деньгами и угощениями. Часто посевать начинали со своего дома, а затем шли к родственникам, соседям.

Хорошей приметой было, если в этот день первым в дом войдет мужчина. Это сулило удачу на весь год.

Зерно нельзя было выметать до заката. Считалось, что оно принесет в дом богатство, счастье и благополучие.

Когда посевают

Посевать начинали рано утром 14 января - в день святого Василия его еще называют "святом Василя".

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