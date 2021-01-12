Двухлетняя девочка погибла в ДТП, которое произошло под Днепром в городе Новомосковск во вторник, 12 января. Малышка вместе с мамой ждали зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Внезапно они оказались под колесами выскочившей на обочину дороги легковушки. Как выяснилось, произошло столкновение двух автомобилей и один из них отбросило прямо на пешеходов.

В результате ДТП серьезно пострадала девочка. Мама не стала ждать скорую и повезла ребенка в больницу на попутке. Однако по пути в медучреждение девочка скончалась. Подробности и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее "Страна" писала о том, что в жутком ДТП под Москвой пострадали полсотни человек и четверо погибли.

Также мы сообщали, что под Харьковом полицейский на отцовском авто задавил пешехода и скрылся с места ДТП.