В пропрезидентской фракции "Слуга народа" собираются внимательно изучить обстоятельства ситуации внесения депутата Александра Дубинского в санкционный список США из-за "вмешательство в выборы".

Об этом заместитель главы фракции Евгения Кравчук рассказала "Интерфакс-Украина" во вторник, 12 января.

"Первое заседание фракции в офлайн-режиме, очевидно, состоится 25 января, перед началом пленарной недели. Но если будет необходимость, мы сможем и в онлайне обсудить. Хотя это такие чувствительные моменты, что лучше очно обсуждать эту информацию. Нам точно будет необходимо некоторое время, чтобы изучить ситуацию. Но в любом случае, позиция фракции, как и в принципе позиция государства, состоит в том, что вмешиваться в выборы в какой-либо стране недопустимо", – заявила Крачук.

Кроме того, она рассказала, что как в публичных высказываниях, так и на заседаниях Верховной Рады Украины, позиция Дубинского часто резонирует с официальной позицией фракции. А что касается санкций США, то, по словам Кравчук, "корректнее, чтобы комментировал сам Александр Дубинский".

Напомним, в США, за, по мнению Вашингтона, вмешательство в американские выборы президента, ввели санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Данные люди и организации, по мнению американского ведомства, - часть "связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом". В результате введенных ограничений, активы украинцев из этого списка заморожены на территории США, также американцам запрещено иметь с ними дела.

Сам депутат Александр Дубинский прокомментировал ситуацию с санкциями США против него, назвав их "ложными доносами шабунят".

Ранее, после публикаций "пленок Деркача", на которых были записи разговоров бывшего президента Украины с Джо Байденом, США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента.