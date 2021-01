Депутат Госдумы РФ и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил свою кандидатуру в качестве замены действующего президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома-2".

Об этом он написал и прикрепил измененный кадр, на котором фигура Трампа заменена на него, на своей странице в Twitter.

"Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части "Один дома 2", то его роль могу исполнить я", - написал он.

Также Жириновский добавил, что делегация ЛДПР как раз посещала Нью-Йорк во время съемок.

Отметим, после штурма Капитолия сторонниками Трампа фанаты фильмов "Один дома", где главную роль играет Маколей Калкин, попросили убрать из второй части президента США. Петицию об этом создал Кевин Броберг и попросил в своем Twitter ее поддержать. Он предложил заменить Трампа на избранного лидер Соединенных Штатов Джо Байдена.

После чего дизайнер стер Дональда Трампа из сцены, сделав его фигуру прозрачной и удалив его реплики.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4