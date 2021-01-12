Европейское агентство по лекарственным средствам ведет переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V". При этом никаких разрешений по выходу на европейский рынок для российского разработчика предоставлено не было.

Об этом 12 января заявил представитель Еврокомиссии во время брифинга.

"Переговоры продолжаются между российской компанией и Европейским агентством по лекарственным средствам. Компания еще не подала заявку на получение маркетингового разрешения. Однако Европейское находится в предварительных переговорах с российским разработчиком вакцины", - сказал представитель Еврокомиссии.

Ранее "Страна" писала о том, что Кулеба выступает против использования российской вакцины от коронавируса даже если она будет эффективной.

Также мы сообщали, что Венгрия передумала закупать российскую вакцину от коронавируса из-за недостатка мощностей по производству.