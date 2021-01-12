Правительство Черногории разрешило иностранцам посещать в страну без наличия справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную болезнь.

Об этом в эфире канала RTCG заявила министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Божович.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, и первым и основным параметром является то, что в настоящее время заполняемость пациентов с Covid-19 составляет 57,3%. Ранее этот показатель достигал 67%.

"Другой важной мерой является то, что въезд в Черногорию разрешен без обязательного тестирования на коронавирус", - сказала она.

Также правительство приняло решение восстановить междугородное сообщение в стране. При этом Боровинич-Божович заявила, что празднование Нового года по старому стилю на улице и в заведениях запрещено. Кафе и рестораны будут работать с 7 утра и до 8 вечера, живая музыка запрещена.

Напомним, 22 декабря Черногория вела ряд ограничений. Иностранным туристам для въезда нужны были отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не ранее, чем за 72 часа до поездки. В обратном случае им грозил 14-дневный карантин. Также в Черногории действовал комендантский час с 22:00 до 05:00.

Тем временем вчера Украина обязала въезжающих в страну из России пройти 14-дневную самоизоляцию и установить приложение для ее контроля.