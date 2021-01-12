Федеральная служба исполнения наказаний РФ подала иск в районный суд Москвы с просьбой заменить для оппозиционера Алексея Навального условный срок по делу 2014 года о похищении денег у компании "Ив Роше" на реальный в районный суд Москвы.

Об этом сам Навальный рассказал в своем Тwitter-аккаунте.

Иск был зарегистрирован 11 января, дата рассмотрения пока не назначена. При этом испытательный срок по данному делу истек 30 декабря 2020 года.

"Я также, хочу обратить внимание, что ФСИН требует посадить меня по делу, которое я выиграл в ЕСПЧ. Суд решил, что дело настолько сфабриковано, что там вообще нет состава преступления", - добавил оппозиционный политик.

Речь идет о деле хищении денег у компании "Ив Роше". 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве. Согласно судебному решению, братья похитили 26,8 млн рублей у этой компании и еще 4,5 млн рублей - у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК).

После чего Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условного срока, а Олег Навальный - к 3,5 годам колонии общего режима. Он отправился в Орловскую колонию где провел три года, на свободу вышел в 2018 году.Кроме того с них взыскали около 4 млн рублей компенсации ущерба и по 500 тысяч рублей штрафа. Оба брата не признали вину и назвали дело политически мотивированным.

Представители защиты Алексея в декабре 2015 года заявили, что он выплатил в полном объеме сумму, которую суд взыскал с него и его брата по делу "Ив Роше". По словам адвоката Вадима Кобзева, его клиент выплатил все 4,5 млн рублей, взысканные с обоих братьев.

Напомним, в России против Алексея Навального открыли новое уголовное производство. Речь идет о трате на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в разные фонды, в том числе основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

На данный момент Навальный находится в Германии, где проходил курс лечения в клинике "Шарите", после якобы отравления ядом "Новичок". Оппозиционер провел расследование своего собственного отравления.