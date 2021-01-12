Украинские разработчики создали на заказ уязвимое программное обеспечение для социальной сети Parler, в которой общались сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Из-за этого злоумышленники получили доступ к 70 терабайтам данных.

Об этом сообщил сотрудник пиар-агентства Octopus Иван Сияк на своей странице в Facebook.

По его словам, в репутации украинских айтишников "образовалась дыра размером с Житомир".

"Оказалось, что команда гениев построила Parler на уязвимом WordPress (система управления содержимым сайта – Ред.)… После штурма Капитолия владельцы софта отключили Parler доступ к нему, а сеть не стала по этому поводу ничего предпринимать… Американская социальная сеть для правых и консерваторов убита нашими криворукими разработчиками", – написал Сияк.

По его словам, со ссылкой на пользователя Twitter под ником Classic Bird Respecter, узнав об отключении из пресс-релиза производителей, неизвестные провели атаку, в ходе которой похитили у Parler 70 терабайтов данных. Они включают все посты - приватные и удаленные, профайлы, геолокации, сканы водительских удостоверений премиум-пользователей. В настоящее время, по его словам, информация свободно распространяется по десяткам ссылок.

В комментариях под сообщением Ивана Сияка пользователи указывают, что значительная часть вины за произошедшее лежит на основателях платформы.

"Какая-то нелепая критика. Что людям заказали – то они и построили. WordPress – самая популярная платформа и нормальный выбор в большинстве случаев. Free Trial софт на авторизации – это заказчик решил сэкономить, причем тут разрабы? Вот если летняя площадка ресторана, оказывается, не обладает свойствами военного бункера – это кто виноват, строители?" – написал в комментарии Дмитрий Ехануров.

"Ваня, а с чего вы взяли, что это сделали украинские админы? Если контора штатовская то девопс/админ персонал чаще всего оттуда", - добавил Юрий Головач.

"...Виновата ли украинская геллера, что компания обеспечивающая защиту данных публично заявила о беззащитности парлера, и этим воспользовались? Не думаю", - прокомментировал также Данила Булдаков.

Напомним, ранее Google заблокировала приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники Дональда Трампа из-за блокировок в Twitter и Facebook, в своем магазине Google Play. Также поступила и компания Apple. Обе компании обращали внимание, что контент Parler призывает к насилию, и требовали ввести систему модерации.

В понедельник, 11 января, Amazon прекратила отключила Parler от облачной платформы Amazon Web Services (AWS) из-за нарушений правил использования сервиса. Amazon обнаружила на страницах соцсети 98 постов с призывами к насилию, приложив скриншоты постов на Parler с призывами убивать либералов, журналистов и мусульман.

После чего компания подала на Parler в суд за блокировку обслуживания сервиса на своем облачном хостинге.