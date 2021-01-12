Основатель компании электромобилей Tesla и космической техники SpaceX Илон Маск назвал великолепным выходца из Украины Сергея Королева, который открыл человечеству дорогу в космос. Таким образом он отреагировал на пост Роскосмоса по случаю 114-й годовщины со дня рождения великого конструктора и руководителя космической программы СССР.

"Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королева. Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор", - говорится в сообщении Роскосмоса.

"Он был великолепен", - прокомментировал пост Илон Макс на русском языке.

Известно, что будущий основоположник практической космонавтики Сергей Королев родился в Житомире. Он учился сначала в Киевском политехе, а затем в Московском высшем техническом училище. Его дипломной работой был двухместной самолет, который он разработал под руководством авиаконструктора Андрея Туполева.

Под руководством Сергея Королева 4 октября 1957 Советский Союз вывел на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли. Благодаря его разработкам в космосе побывали животные, а 12 апреля 1961 впервые в мире был осуществлен полет человека в космос, с которого началась эра пилотируемой космонавтики.

Также под руководством Королева созданы первые космические аппараты для исследования других космических объектов серий "Луна", "Венера", "Марс", "Зонд".

Ранее "Страна" писала о том, что Илон Маск достиг состояния в 209 миллиардов долларов и решил распродать все имущество ради заселения Марса.

Также мы сообщали, что вместо посадки в море у Маска хотят ловить ускорители рычагом стартовой башни SpaceX.